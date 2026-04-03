Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, находившегося на крыше тонущего автомобиля

Спасателей на место вызвали очевидцы. Они рассказали, что по реке в районе СНТ «Фрязево» плывет машина, на крыше которой сидит человек. Оказалось, что мужчина любовался окрестностями, но неудачно развернулся и съехал задними колесами в реку. Попытался проехать дальше, но только глубже увяз в воде.

Прибывшие на место спасатели незамедлительно приступили к эвакуации мужчины, так как течение реки быстро уносило автомобиль в середину водоема. Специалисты закрепили веревки за машину и подтянули ее к берегу. Одновременно они бросили пострадавшему спасательный конец Александрова и помогли ему добраться до берега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к весеннему паводку.