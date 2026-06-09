Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли троих человек, которые потеряли сознание в подвале дома

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли троих человек, которые потеряли сознание в подвале жилого дома. Инцидент произошел в СНТ «Капань» в Одинцово.

Местный житель спустился в подвал, чтобы его покрасить. В какой-то момент ему стало плохо, и он потерял сознание. Жена позвала на помощь его друга. Тот спустился в подвал и тоже потерял сознание. Тогда женщина спустилась в помещение сама, но так же потеряла сознание.

Пострадавших увидел сын супругов. Сначала он попытался помочь самостоятельно, но позднее все же вызвал на место спасателей.

Специалисты, используя средства индивидуальной защиты органов дыхания, спустились в подвал. Там они надели пострадавших кислородные маски и подняли людей наверх.

Всем троим оказали первую помощь, а затем отвезли их в медучреждение. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния людей стало воздействие отравляющих химических веществ, которые скопились в подвале.

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