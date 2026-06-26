Работники Мособлводоканала с начала сезона провели более 55 промывок на сетях холодного водоснабжения

Работники Мособлводоканала с начала сезона провели 56 промывок на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Общая протяженность внешних трубопроводов холодного водоснабжения составляет более 2 тыс. километров. Их очистку проводят в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

«Всего в этом году запланирована замена 1 602 единиц запорной арматуры, установка 148 частотных преобразователей и промывка более 1 тыс. резервуаров чистой воды. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется обновить 135 котельных и 361 км теплосетей.