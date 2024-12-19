Региональный турнир по беспилотным авиационным системам прошел в Подмосковье
Фото: [Министерство образования МО]
Региональный турнир по беспилотным авиационным системам прошел в Подмосковье, передает Министерство образования Московской области. Мероприятие провели на базе Техникума имени Королева.
Участниками турнира стали 17 команд из подмосковных школ и колледжей. Ребята продемонстрировали свои навыки в шести направлениях, включающих теорию, скоростное пилотирование, творческие задания.
По итогам турнира победителями признали команду студентов МЦК — Техникум имени Королева и команду школьников «Авиатор» из школы десятой школы Жуковского.