Реконструкцию гаража Инженерного корпуса проведут в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Реконструкцию гаража Инженерного корпуса проведут в усадьбе «Горки Ленинские». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В 2025 году часть корпуса отремонтировали и открыли новое выставочное пространство. Сам гараж был построен более 100 лет назад. Работы по его обновлению проведут на площади 80 кв. м.

В связи с реконструкцией представленный в гараже единственный в мире автомобиль Rolls-Royce «Silver ghost» после 26 июля переместят на хранение. Ожидается, что снова увидеть его можно будет в текущем году.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Центральной площади в Одинцове.