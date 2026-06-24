Реконструкцию гаража Инженерного корпуса проведут в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
В «Горках Ленинских» реконструируют гараж Инженерного корпуса
Фото: [Медиасток.рф]
Реконструкцию гаража Инженерного корпуса проведут в усадьбе «Горки Ленинские». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В 2025 году часть корпуса отремонтировали и открыли новое выставочное пространство. Сам гараж был построен более 100 лет назад. Работы по его обновлению проведут на площади 80 кв. м.
В связи с реконструкцией представленный в гараже единственный в мире автомобиль Rolls-Royce «Silver ghost» после 26 июля переместят на хранение. Ожидается, что снова увидеть его можно будет в текущем году.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Центральной площади в Одинцове.