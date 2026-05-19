Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Центральной площади в Одинцово

«Видим, что посещаемость парков и других общественных пространств растет. Это и Новая Трехгорка, и „Лазутинка“, и Масловский лес, и парк Малевича, и Центральная площадь. Важно, чтобы в парках находилось место и малому бизнесу, и всему, что востребовано жителями. Видим запрос и на кафе, и на детские площадки, и на спортивные дисциплины — будь то лыжи или велосипеды. Мы хотим, чтобы каждый объект создавался в той логике, которую ждут жители», — сказал губернатор.

Реконструкция стартовала в 2025 году. Завершить ее планируется осенью текущего года. На площади обустроят игровые площадки, мини-футбольное поле, зону для волейбола, скейт-парк, воркаут-площадку, павильоны для мастер-классов и кафе. Также приведут в порядок набережную и пруд, заменят фонтан и создадут прогулочную зону, откроют парковку на 110 мест.

«Проект разбит на несколько этапов. Первый был самым сложным — создали целый „подземный город“, проложив более 9 тыс. погонных метров инженерных сетей. Второй — это создание современной набережной с декингом вокруг пруда. А третий — обновление игровых зон у волейбольного и ледового центров: там появятся современные площадки для детей всех возрастов и памп-трек», — отметила директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Мария Макарчук.

Сейчас на территории обновляют покрытия, прокладывают инженерные сети, проводят озеленение, оборудуют систему освещения. Также ведется установка камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«Следующий важный участок — территория у волейбольного центра. Его мы планируем сдать до 12 июля, специально к проведению выпускных балов. Работы на всей остальной части парка рассчитываем полностью закончить к 1 ноября», — сообщил заместитель гендиректора компании-подрядчика Геннадий Никишин.

В 2026 году в округе также завершится благоустройство четырех лесопарков и парков: в Новой Трехгорке, Шульгино, им. Л. Лазутиной и Масловском лесу. Кроме того, завершат велосипедный маршрут «Связь трех парков», протяженность которого составит 21 км. Он свяжет четыре парка: Мещерский, Малевича, им. Л. Лазутиной и Шульгино. Помимо этого, в поселке ВНИИССОК обновят общественное пространство на Бородинской улице, а в 2027-м благоустроят сквер в Колхозном проезде в Кубинке.

