Родители из Московской области сдадут ЕГЭ

В пятницу, 14 марта, в Подмосковье пройдет Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», в рамках которой взрослые смогут написать экзамен. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«В этом году родители наших выпускников смогут сдать пробный ЕГЭ по математике. Полное погружение в атмосферу единого госэкзамена: от выполнения примерных заданий, до заполнения бланков и контроля, чтобы никто не списывал — вот что ждет наших родителей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, участниками акции могут стать все желающие, для этого нужно обратиться к классному руководителю ребенка. Экзамен проведут во всех округах, крупные площадки будут организованы в Щелково, Одинцово и Истре. Болатаева добавила, что в 2024 году в сдаче ЕГЭ по истории приняли участие более 20 тыс. родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.