Родителям Подмосковья рассказали, как защитить детей от получения травм зимой

В зимний период родителям важно одевать детей по погоде, чтобы избежать их травматизма. Об этом рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

По его словам, важно также выбирать нескользящую обувь, чтобы дети не падали на льду.

«Ни в коем случае не выходите на лед водоемов. Не всегда есть возможность убедиться в прочности льда, тем более в том, что находится под ним. Советую носить яркую одежду, чтобы быть заметнее на дороге и, конечно же, соблюдать правила дорожного движения. Переходите дорогу только на зеленый свет и по пешеходному переходу, помните, что зимой тормозной путь автомобиля значительно длиннее, чем летом», — добавил Григорьев.

Если дети играют в зимние спортивные игры, врач советует не забывать про шлем и защиту. При катании на санках и ледянках стоит выбирать только безопасные места для спуска. Родителям также советуют объяснять ребенку, что если они попали в беду.

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