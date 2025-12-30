Рыбака с приступом болезни Паркинсона спасли на Можайском водохранилище
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли 63-летнего рыбака с приступом болезни Паркинсона. Инцидент произошел на льду Можайского водохранилища ночью 30 декабря.
За помощью спасателей обратился сам пострадавший. Он рассказал, что приехал на водохранилище из Москвы, планируя провести ночь на рыбалке. Мужчина установил палатку, подготовил снасти, но внезапно ему стало плохо и он упал на лед.
Прибывшие на место специалисты надели гидрокостюмы и отправились к рыбаку. Он находился примерно в 500 метрах от берега. С помощью фонарика мужчина указал на свое местоположение.
Когда спасатели добрались до пострадавшего, он указал на рюкзак с лекарствами для облегчения приступа. После этого специалисты укрыли его теплым одеялом, надели спасательный жилет и доставили на берег. Там его ждала скорая помощь для немедленной госпитализации.
