Санитарная авиация Подмосковья с начала 2025 года транспортировала более 600 пациентов

Вертолеты санитарной авиации Подмосковья с начала 2025 года транспортировали 617 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В регионе для перевозки пациентов, которые пострадали в ДТП, пожарах и ЧП, а также для транспортировки пациентов между медучреждениями используются три вертолета. Один из них перевозит детей в ДКЦ им. Рошаля.

При этом вертолеты санавиации региона могут вылетать на вызовы и в темное время суток. Это возможно благодаря системе «Ночной старт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой медицинской техникой.