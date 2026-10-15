Школа исторического просвещения молодого педагога «Навигатор истории» открылась в Подмосковье
Школу «Навигатор истории» для молодых педагогов открыли в Московской области
Фото: [Министерство образования Московской области]
Школа исторического просвещения молодого педагога «Навигатор истории» открылась в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Цель проекта — обучить молодых педагогов методикам формирования у школьников исторического мышления. Церемония открытия программы прошла на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. В ней приняли участие порядка 70 человек.
Для молодых учителей организовали историческую мастерскую «Подмосковье: калейдоскоп просветительских смыслов». За час педагоги изучили более 30 объектов Подмосковья и предложили варианты просветительских мероприятий.
В Московской области реализуется нацпроект «Молодежь и дети».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учителей с их профессиональным праздником и вручил награды.