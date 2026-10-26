Школа студенческих сервисных отрядов открылась в Московской области
Свыше 70 студентов Подмосковья приступили к обучению в Школе сервиса
Фото: [Министерство образования Московской области]
Школа студенческих сервисных отрядов открылась в Подмосковье. К обучению приступили 75 студентов, сообщает Министерство образования Московской области.
Цель проекта — помочь ребятам освоить профессиональные навыки, необходимые для работы в сфере общественного питания и гостеприимства.
В первый день обучения студентам рассказали об истории РСО, работе областного отделения движения, возможностях трудоустройства, особенностях работы в сфере обслуживания.
Также ребята научились сервировать столы и использовать поднос, изучили виды столовых приборов, правила их расположения, способы правильного распределения посуды на подносе.
«Уже на первом занятии ребята осваивают базовые навыки обслуживания, знакомятся с профессиональными стандартами и начинают понимать особенности будущей работы. Такая подготовка особенно важна для тех, кто планирует впервые трудоустроиться в сфере гостеприимства», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания современных профессиональных колледжей.