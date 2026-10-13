Школьники Подмосковья заняли третье место в финале конкурса «Безопасное колесо»

Школьники Подмосковья стали призерами по итогам финала Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Подмосковье представляли юные инспекторы движения из школы №9 Луховиц в составе команды «Ребятки из девятки». В общекомандном зачете команда заняла третье место. В личном зачете среди девушек участница команды была признана победителем.

Торжественная церемония закрытия финала конкурса прошла в Геленджике. За победу боролись лидеры региональных этапов из разных субъектов РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.