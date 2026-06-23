Штрафы на 2 млн рублей выписали нарушителям парковки во дворах в Подмосковье в июне

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Штрафы более чем на 2 млн рублей выписали нарушителям парковки во дворах в Подмосковье с начала июня. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В текущем месяце к административной ответственности в регионе были привлечены 722 автовладельца.

Чаще всего нарушители парковались на газонах и участках с зелеными насаждениями — таких случаев зарегистрировано 647. На втором месте среди нарушений — стоянка, препятствующая вывозу ТКО (74 случая). Один случай был связан с парковкой на детских или спортивных площадках.

Жители Подмосковья могут сообщить о нарушениях через «Народный инспектор» на портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.