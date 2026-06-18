Штрафы за неправильную парковку во дворах и на газонах изменились в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Соответствующий законопроект был одобрен в ходе заседания Мособлдумы в четверг. Его цель — усовершенствовать порядок привлечения к административной ответственности за нарушение правил парковки.

Закон устанавливает единую административную ответственность за размещение автомобилей на газонах, цветниках и других участках с зелеными насаждениями. Размер штрафов для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ответственность за парковку у мусорных контейнеров наступает, если машина стоит непосредственно перед местом сбора отходов и мешает проезду спецтехники.

Штрафы для юридических и должностных лиц за стоянку грузовых автомобилей во дворах и на внутриквартальных территориях увеличиваются. Размер штрафов для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов в регионе охватит около 1,8 тыс. объектов.