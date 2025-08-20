Сотрудник больницы из Подольска получил сертификат на социальную ипотеку

Медработник из Подольска Ян Менкес получил сертификат на социальную ипотеку. Программа реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2016 года.

Менкес работает в отделении гнойной хирургии Подольской ОКБ. О программе соципотеки он узнал через кадровую службу. Сейчас вместе с супругой медработник арендует жилье. Теперь он сможет купить собственное жилье недалеко от места работы.

«Скорее всего, будем присматривать что-то на вторичном рынке и самостоятельно делать ремонт. Хочу выразить благодарность за такую программу», - сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что молодые ученые региона получили сертификаты на социальную ипотеку.