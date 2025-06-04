Губернатор Воробьев рассказал о молодых ученых, которым вручили сертификаты по программе «Социальная ипотека»

Молодым уникальным специалистам научных организаций и организаций ОПК из Подмосковья вручили сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Программа „Социальная ипотека“ работает у нас с 2016 года. За это время мы выдали более 800 жилищных сертификатов. Каждый год их получают 29 молодых ученых и 28 уникальных специалистов организаций ОПК», — написал он.

Так, например, сертификат получила младший научный сотрудник Всероссийского НИИ фитопатологии Виктория Федотова из Одинцовского округа. Она занимается изучением того, как биостимулятор из отходов картофеля влияет на рост растений, насколько они защищены от грибковых болезней и не только.

Инженер Научно-исследовательского центра Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Ленинском Максим Новиков занимается подготовкой и проведением исследований и испытаний самолетов. В рамках них он изучает, насколько сильный шум на земле и звуковой удар они создают.

Кроме того, получателями стали Юлия Азаренко, инженер-технолог 1 категории на НПП «Исток» им. Шокина из Фрязино, инженер Денис Потапов, который работает в Научно-экспериментальном отделе Многоцелевого детектора MPD Лаборатории Физики Высоких Энергий Объединенного Института Ядерных Исследований в Дубне.

Напомним, что в рамках программы регион оплатит первоначальный взнос в размере 50% стоимости жилья и ежемесячно компенсирует основной долг по кредиту в течение 10 лет. Участник проекта должен будет выплачивать только проценты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.