Сотрудники кардиопульта станции скорой помощи Подмосковья с начала года расшифровали более 190 тыс. ЭКГ
В Подмосковье работники кардиопульта скорой помощи расшифровали 190 тыс. ЭКГ
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Сотрудники кардиопульта станции скорой помощи Подмосковья с начала 2026 года расшифровали более 190 тыс. ЭКГ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
По словам зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина, в 41% случаев медики выявили острые нарушения сердечной деятельности. У 4% пациентов диагностировали острый коронарный синдром и экстренно госпитализировали их.
«При патологиях сердечно-сосудистой системы решающее значение имеет скорость принятия решений и оказания помощи» — подчеркнул Забелин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена в регионе.