Спасатели Подмосковья напомнили об опасностях купания в непроверенных водоемах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям Подмосковья об опасностях купания в непроверенных водоемах и при неблагоприятной погоде.

«На необорудованных берегах нет ни спасательных постов, ни средств оказания первой помощи, а состояние дна никто не проверяет. Под водой нередко скрываются затопленные коряги, битое стекло и металлические обломки, которые могут нанести купающимся серьезные травмы», — рассказал первый заместитель начальника ведомства Анатолий Плевако.

Он отметил, что опасно купаться в воде температурой ниже 18 градусов, так как при погружении резко сужаются сосуды и нарушается нормальный ритм сердца. Могут начаться судороги или даже остановиться дыхание.

Кроме того, нельзя купаться в плохую погоду. Молния может ударить в водную поверхность, ветер — создать высокие волны, дождь — ухудшить видимость.

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