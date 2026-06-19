Спасатели Подмосковья напомнили жителям об опасности купания на диких пляжах и в холодной воде

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям об опасности купания в холодной воде и на диких пляжах, где нет спасательных постов и дежурных медицинских бригад.

В необорудованных для купания местах можно легко получить травму о скрытые под водой коряги или камни. Если состояние ухудшится, медицинская помощь может не успеть прибыть вовремя.

Также опасно купаться в воде, когда температура опускается ниже +18 градусов. Резкое погружение может вызвать спазм сосудов, нарушение сердечного ритма, судороги и остановку дыхания.

Помимо этого, опасно заходить в воду во время дождя, грозы или сильного ветра. Молния может ударить в поверхность, из-за волн трудно двигаться, а из-за плохой видимости сложно заметить тонущего.

«Специалисты настоятельно рекомендуют сверяться с прогнозом погоды перед выходом на пляж, воздерживаться от заплывов при любых признаках ухудшения погодных условий, не употреблять алкоголь и внимательно следить за детьми, которые всегда должны находиться в зоне видимости взрослых», — подчеркнул заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин.

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