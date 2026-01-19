Спасатели Подмосковья напомнили жителям региона о правилах безопасности зимой

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности в зимний период. Спасатели провели профилактические беседы в четырех округах.

Жителям рекомендовали не пользоваться самодельными электрообогревательными приборами. Также следует следить за тем, чтобы электросеть не была перегружена, а электропроводка была в исправном состоянии.

«Особенно важно не оставлять заряжаться на ночь телефоны и другие гаджеты, не использовать газовые плиты для обогрева помещений и установить в жилых комнатах автономные дымовые извещатели», - рассказал первый замначальника территориального управления №13 Александр Голяк.

При топке печей граждан призвали не разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями, не применять пиротехнику в закрытых помещениях, не выходить на лед водоемов без крайней необходимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по ликвидации последствий мощного снегопада в регионе.