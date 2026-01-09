Воробьев рассказал о работе по ликвидации последствий снегопада в Подмосковье

Подмосковные коммунальные службы продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада, в работах задействовали более 10,1 тыс. единиц техники и 28 тыс. человек на муниципальной сети, почти 600 единиц и свыше 1 тыс. человек — на региональной. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Понимаю и вижу беспокойство жителей — как только снегопад ослабнет, темпы уборки возрастут, и мы сможем быстрее ликвидировать последствия. А пока мы стараемся делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность и проезд», – написал он.

По его словам, прежде всего внимание уделяют федеральным и региональным трассам. После этого специалисты расчищают дворовые территории и пешеходные зоны. Губернатор также поблагодарил их за работу в непростых условиях и жителей — за понимание.

