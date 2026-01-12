Спасатели Подмосковья помогли мужчине, который ночью заблудился в лесу в Тверской области

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине, который ночью заблудился в лесу в Тверской области. Инцидент произошел в районе деревни Крева.

Ночью спасателей вызвал мужчина 1984 года рождения. Он рассказал, что отправился на прогулку в лес и заблудился.

На место оперативно выехали специалисты поисково-спасательного поста 215-й ПСЧ, так как это подразделение расположено максимально близко к указанной локации.

Определив радиус поиска, спасатели направились в сторону приблизительного нахождения мужчины, поддерживая с ним связь по телефону. В результате заблудившийся был обнаружен. Плутая по лесу, он потерял обувь в болоте, поэтому спасатели укутали его ноги подручными материалами, вывели его из леса и госпитализировали.

