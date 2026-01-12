Губернатор Воробьев рассказал об уборке рекордного количества снега, выпавшего в Подмосковье

Более 30 тыс. специалистов и свыше 10 тыс. единиц техники привлекли к уборке рекордного количества снега, выпавшего в Подмосковье в период январских праздников. Об этом в ходе ВКС с руководящим составом правительства Московской области и главами округов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Участники уделили особое внимание работе служб жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в новогодние праздники, поскольку в связи с экстремальными погодными условиями на них выпала большая нагрузка.

«Мы уделяем большое внимание всему, что касается модернизации системы ЖКХ. Здесь у нас три магистральных направления – тепло, вода и энергетика. Все они взаимосвязаны: чаще всего одно не может работать без другого. И мы видим, что и система, в которую мы внедряли лучшие практики, и Центр ЖКХ сегодня дают результаты. На 2026 год у нас также заметная программа, мы продолжим проводить трансформацию ресурсоснабжающих организаций. Что касается снегопадов, то видим существенную нагрузку на регион. По словам синоптиков, выпало наибольшее количество снега за последние 50 лет», – сказал губернатор.

По его словам, самой непростой задачей стало обеспечение нормального движения на федеральных, региональных, муниципальных трассах, а также подъездах к малым населенным пунктам. Он призвал и дальше вести эту работу по тем алгоритмам, которые использовались

В регионе насчитывается более 42 тыс. км муниципальных и региональных дорог, 21 тыс. дворов, проездов и общественных территорий. Для уборки снега в новогодние праздники было подготовлено 4,5 тыс. уборочной техники (тракторы, погрузчики, самосвалы, комбинированные дорожные машины) и 11 тыс. рабочих. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что с 30 декабря по 8 января все жалобы, которые поступали в ЦУР, сразу направлялись инспекторам в муниципальные бюджетные учреждения и контролировали, насколько быстро они отрабатывались. В среднем 80% обращений закрывались в течение одного дня. С 9 января, когда прошел циклон «Фрэнсис», за 24 часа выпало более 50 см снега. Специалисты в первую очередь расчищали дороги, чтобы люди не выезжали на заснеженные трассы.

Напомним, что в Подмосковье внедрена цифровая система контроля, которая в реальном времени отслеживает работу уборочной техники и дворников. Она объединяет РНИС, систему СКПДИ и приложение «Яндекс Вектор». План устранения последствий аномального снегопада разбит на этапы в приоритетном порядке, работу координирует ЖКХ-Центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.