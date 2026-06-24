Спасатели Подмосковья помогли найти 93-летнего мужчину, который провел в лесу сутки

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с добровольцами отряда «ЛизаАлерт» и жителями вывели из леса пожилого мужчину, который провел там около суток. Инцидент произошел в Талдоме.

В вечернее время в службу «112» обратилась жительница деревни Карманово СНТ «Берег». Она рассказала, что днем ее 93-летний муж ушел в лес и не вернулся.

Прибывшие на место специалисты принялись прочесывать лес, работая на отклик и подавая сигналы с аварийного автомобиля. Ситуация была осложнена тем, что днем прошел сильный дождь и в лесу было очень много воды.

Ночью на помощь прибыли члены отряда «ЛизаАлерт». Пенсионера удалось найти только утром. Он лежал на берегу реки. Пострадавший чувствовал себя нормально, но очень устал и не мог двигаться самостоятельно. Мужчину положили на носилки, донесли до автомобиля и доставили домой. От помощи медиков он отказался.

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