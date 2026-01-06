Спасатели Подмосковья провели профилактические рейды на водоемах региона

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водных объектах Подмосковья. В рамках мероприятий была измерена толщина льда и проведены беседы с рыбаками.

«В ходе патрулирования спасатели напомнили рыболовам, что перед выходом на лед необходимо убедиться в его достаточной толщине: менее опасным считается, если толщина покрытия свыше 10 сантиметров. При этом важно помнить, что лед никогда не бывает равномерно прочным по всей акватории», - отметил замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Он напомнил, что особенно опасны участки льда у впадения ручьев, в местах слияния рек, у камышей, свай и растений, а также на участках с быстрым течением или подводными ключами.

Сорокин призвал всегда проверять прочность льда пешней и избегать участков с трещинами и промоинами. Кроме того, он подчеркнул, что с собой следует брать две заточенные металлические «спасалки» и свисток.

«Если лед под ногами внезапно затрещал или прогнулся, сохраняйте спокойствие: не бегите, а плавно лягте на лед, чтобы увеличить площадь опоры, и откатитесь или отползите в сторону, откуда пришли», – добавил специалист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям о необходимости пристегиваться в автомобилях.