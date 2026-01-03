Спасатели Подмосковья рассказали, чем опасен холодовый шок для провалившегося под лед

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили об опасности холодового шока для человека, который провалился под лед. Сегодня специалисты провели профилактические рейды и измерение толщины льда на водных объектах Подмосковья.

По словам первого замначальника ведомства Анатолия Плевако, в ледяной воде у человек происходит холодовый шок. При этом состоянии он перестает контролировать дыхание, испытывает гипервентиляцию и чувство удушения. В случае нахождения под водой во время рефлекторного вдоха можно сразу же захлебнуться.

«Гипервентиляция может сопровождаться головокружением, слабостью, судорогами, онемением, поэтому если на пострадавшем нет спасательного жилета, велик риск утопления», — подчеркнул Плевако.

Он напомнил, что при провале под лед нужно широко раскинуть руки в стороны и как можно быстрее начать контролировать дыхание. Выбираться на поверхность нужно в том направлении, откуда пришли. Для этого рекомендуется опереться ладонями на край полыньи и выдвинуться грудью максимально вперед. Другой вариант — развернуться спиной, опереться руками о край полыньи, оттолкнуться, и, выгнув спину, наползти на поверхность льда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды детям, которые проявили мужество и стойкость в непростых ситуациях.