Губернатор Воробьев вручил награды детям в рамках церемонии «Гордость Подмосковья»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил детей, отличившихся в спорте, изобретательской деятельности, а также ребят, которые проявили мужество и стойкость в сложных ситуациях, в рамках торжественной церемонии «Гордость Подмосковья». Всего были отмечены более 50 человек, в том числе, многодетные и приемные семьи, а также семьи участников специальной военной операции.

«Восьмой раз мы чествуем маленьких, но мужественных, сильных, талантливых, целеустремленных героев. Жизнь, как известно, очень богата на разные события, вызовы. И человек, преодолевая их, становится сильнее. Сегодня с нами Глеб и Богдан, два маленьких парня, которые вынуждены были пройти через определенные испытания вместе со своими мамами. Здесь ребята, которые в достаточно юном возрасте изобретают интересные, передовые вещи. Мы отмечаем вас, потому что это важно для нашей страны, ее технологического лидерства. Кроме того, в зале сегодня те, кто побеждает в спорте, ставит рекорды», – сказал губернатор.

Глеб Бровар пострадал от взрывного устройства на детской площадке в Красногорске, ему удалось вернуться к обычной жизни после прохождения лечения в ДНКЦ им. Л.М. Рошаля. 10-летний подросток продолжает ходить в спортивный зал на тренировки по кикбоксингу. Восьмилетний Богдан Бессонов из Красногорска прошел все испытания после полученных ранений во время атаки беспилотника.

Кроме того, на мероприятии, например, присутствовал 11-классник Виталий Симонов из Электростали, который под руководством наставников разработал робота «Дактик» на основе ИИ для обучения языку жестов. Ученица девятого класса Физтех-лицея им. Капицы Александра Вотякова разработала эмоциональный датчик на основе нейросети, 16-летний Александр Кокорев из Ногинской гимназии - тренажер для восстановления подвижности кисти и развития межполушарных связей на основе машинного зрения.

