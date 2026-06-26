Спасатели Подмосковья рассказали жителям Талдома и Дмитрова о правилах пожарной безопасности

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды в Талдоме и Дмитрове, в рамках которых напомнили жителям о правилах пожарной безопасности.

«Они напомнили гражданам о запрете разведения костров в лесах и на прилегающих территориях, а также о необходимости всегда иметь на участке емкость с водой и песком для оперативного тушения возможного возгорания», - рассказал заместитель начальника территориального управления №4 Андрей Бухтерев.

Также специалисты призвали регулярно проверять состояние электропроводки и газового оборудования. Жителей призвали не использовать поврежденные электроприборы и не оставлять детей без присмотра. В завершение им раздали тематические памятки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к прохождению пожароопасного периода в Подмосковье.