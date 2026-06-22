Спасатели Подмосковья вывели из леса в Одинцове заблудившегося пенсионера

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли вынести из леса заблудившегося пенсионера. Инцидент произошел в лесном массиве у деревни Малые Вяземы в Одинцово.

За помощью специалистов в вечернее время обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что утром ее 73-летний отец отправился в лес за грибами и до сих пор не вернулся. Телефон мужчина с собой не взял.

Прибывшие на место спасатели принялись прочесывать лес. К поискам подключились волонтеры «ЛизаАлерт». Через несколько часов пенсионер был найден. Мужчина сильно ослаб и не мог самостоятельно выбраться из леса.

Пострадавшего положили на носилки и вынесли из чащи. На это ушло около 2 часов. После этого мужчину передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

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