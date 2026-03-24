Спасатели помогли жителю Егорьевска попасть в запертую квартиру, где находился его малолетний сын

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь в квартиру, где был заперт малолетний ребенок. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Егорьевска.

Спасателей вызвал местный житель. Мужчина рассказал, что ненадолго вышел в подъезд. Тем временем его 3-летний сын изнутри запер дверь на задвижку.

Прибывшие на место специалисты с помощью шанцевого инструмента оперативно вскрыли дверь и обеспечили жителю доступ в помещение. Выяснилось, что все это время мальчик спокойно играл в игрушки на диване.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в области обеспечат жильем 789 детей-сирот.