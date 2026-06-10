Спасатели в Орехово-Зуеве вывели из леса заблудившуюся женщину
Спасатели Подмосковья нашли потерявшуюся в лесу женщину
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса в Орехово-Зуеве заблудившуюся женщину. Инцидент произошел в лесном массиве между СНТ «Сигнал» и СНТ «Надежда».
За помощью спасателей обратился мужчина. Он рассказал, что его жена вышла на автобусной остановке Кудыкино, отправилась домой через лес и заблудилась.
Прибывшие на место специалисты определили зону поиска и приступили к работе. Они прочесывали лес, подавая звуковые сигналы. К поискам присоединились муж и дочь заблудившейся женщины.
Женщина была обнаружена спустя 49 минут. Она находилась в районе лесного болота. Медицинская помощь ей не потребовалась.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будут усиливать систему «Безопасный регион».