Андрей Воробьев: в Подмосковье снижается уровень преступности
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям сообщил о снижении уровня преступности в региона. Он отметил, что в области будут усиливать систему «Безопасный регион».
«Мы усиливаем нашу группировку камер „Безопасный регион“, и наши коллеги в правоохранительных структурах констатируют, что преступность в растущей Московской области снижается. Она имеет свою специфику, она нам известна — это мошенничество и то, что связанно с закладкой наркотиков», — сказал губернатор.
Глава региона отметил важность обеспечения безопасности жителей. По его словам, эта задача требует максимального вложения усилий.
«Мы видим, что угрозы представляют опасность для людей и предприятий. Поэтому обращаюсь к главам и руководителям предприятий — никто из нас не может от них отмахиваться. Это серьезная и часто затратная работа, но эту работу мы должны обязательно обеспечивать», — подчеркнул Воробьев.
Он также поблагодарил Минобороны РФ, Росгвардию, МЧС и другие профильные ведомства за работу.
Ранее, открывая обращение, губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждый житель Подмосковья должен чувствовать перемены к лучшему.