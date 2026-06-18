Спасатели в Солнечногорске помогли семейной паре, чей автомобиль застрял в грязи

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Солнечногорске помогли семейной паре, чей автомобиль застрял в грязи. Инцидент произошел на размытой проселочной дороге в лесу у деревни Заовражье.

В ночное время в службу «112» поступило сообщение с просьбой о помощи. Семейная пара поехала через лес, но машина застряла в глубокой луже. Мужчина пытался самостоятельно вытолкать автомобиль, но в итоге сам увяз по пояс в грязи.

Прибывшие на место спасатели вызволили мужчину из ловушки и помогли ему согреться. Его жена оставалась в салоне автомобиля, куда уже начинала проникать вода.

Специалисты открыли багажник и через него помогли женщине вылезти. После этого они отключили аккумулятор машины и доставили супругов в город. Там они пересели на каршеринговый автомобиль.

Перед отъездом спасатели передали паре контакты эвакуатора. Утром супруги вызвали трактор и вытащили автомобиль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.