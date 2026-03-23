Спасатели в Талдоме эвакуировали 15-летнего подростка, заблудившегося в лесу

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с полицией эвакуировали 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Талдоме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В вечернее время в службу «112» поступило сообщение о том, что в лесу потерялся несовершеннолетний. Было установлено, что трое подростков в возрасте 15-16 лет приехали в Талдом из Москвы, чтобы исследовать территорию заброшенного промышленного объекта. В результате ребята заблудились. Двое выбрались самостоятельно, а третий не смог найти дорогу.

Спасатели оперативно прибыли в район поисков. Сотрудники патрульно-постовой службы первыми обнаружили ребенка и развели костер, чтобы он не переохладился до прибытия основных сил. Спасатели, прибыв на место, вместе с полицейскими эвакуировали подростка. Мальчик был доставлен в районную больницу в удовлетворительном состоянии.

