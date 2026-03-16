Губернатор Подмосковья осмотрел отремонтированный терапевтический корпус Раменской больницы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет подготовка к открытию после капитального ремонта в терапевтическом корпусе Раменской больницы. Объект откроют в конце марта.

«Сегодня находимся в одном из обновленных зданий Раменской больницы, результат — замечательный. Стройку полностью завершили, сейчас рабочие вносят финальные штрихи, в конце марта корпус откроет двери для пациентов. Особая задача — это привлечение врачей. Я очень благодарен, что вы у нас есть. Ведь, чтобы лечить и спасать жизни людей, важны, в первую очередь, специалисты, а не только красивые стены и оборудование», — сказал губернатор.

На время ремонта все отделения учреждения были рассредоточены по разным корпусам. Работы выполнили в соответствии с единым региональным стандартом: усилили стены и перекрытия, заменили кровлю и окна, обновили фасад, привели в порядок инженерные системы. Благодаря модернизации электросетей мощность электроснабжения увеличилась в четыре раза и составила почти 1500 кВт.

В рамках ремонта также повысили доступность корпуса для маломобильных пациентов. Так, здесь оборудовали подъезд и два пандуса. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория.

В стационаре на 175 коек пациентов будут размещать в палатах по 2-3 человека с собственным санузлом в каждой. В год здесь смогут оказывать медпомощь почти 2 тыс. человек. При этом после ремонта откроют новые отделения — сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа.

«Раньше приглашались специалисты из МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, дежурные сосудистые хирурги приезжали сюда, оперировали на базе больницы только экстренную патологию. Сейчас будет стационарное отделение, свои врачи, которые в круглосуточном режиме смогут оказывать помощь как экстренным больным, так и плановым», — рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Александр Пронченко.

С 2018 года в Раменском построили шесть ФАПов. В 2023-м реконструировали Удельнинскую поликлинику. Теперь она может принимать 250 пациентов.

