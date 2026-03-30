Спасатели вывели из леса в Солнечногорске заблудившуюся компанию из четырех молодых людей

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса заблудившуюся компанию из трех девушек и одного парня. Инцидент произошел в районе деревни Козино в Солнечногорске.

Три девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет, а также парень в возрасте 22 лет отправились в лес на пикник. Однако, оказавшись в чаще, они заблудились и не смогли найти дорогу обратно. Помимо этого, они забрели на участок болотистой местности.

Молодые люди провели в лесу весь день, а с наступлением темноты поняли, что не смогут выбраться самостоятельно, и обратились за помощью спасателей.

Описав свое местоположение, ребята развели костер и стали ждать помощи. На их поиск ушло примерно 1,5 часа. Компанию нашли недалеко от водоема. Молодые люди замерзли и были напуганы, но помощь медиков им не потребовалась.

