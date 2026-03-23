Губернатор Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

«У нас есть правило, это региональный норматив градостроительного проектирования: если застройщик возводит дома, то обязательно должен построить поликлинику, детский сад и школу. Без этого строить мы не даем. Давным-давно у нас возникла ситуация, когда мы увидели большой дефицит в социальных объектах. Поэтому сейчас в каждом проекте Московской области применяем именно такой комплексный подход», — сказал губернатор.

Поликлиника рассчитана на 400 посещений взрослых пациентов и 140 посещений детей. В ней будут оказывать помощь примерно 22,5 тыс. человек. Первых пациентов начнут принимать до конца этого года. В поликлинике будут работать около 130 медиков, включая 55 врачей. Для них предусмотрены различные меры поддержки.

Сейчас степень строительной готовности четырехэтажного здания составляет 75%. В нем обустроят отдельные входы для взрослых и маленьких пациентов, кабинеты врачей и диагностики, женскую консультацию, пост скорой помощи на две бригады. Медоборудование и машины скорой помощи уже закуплены.

«Задача у нас – строить не просто поликлиники, а скорее клинико-диагностические центры. И, конечно, мы очень серьезно думаем про диспансеризацию. Для женщин важно в определенные сроки проходить маммографию, для мужчин – гастроколоноскопию. Сегодня мы должны создавать такие условия в поликлиниках», — подчеркнул губернатор.

В регионе с начала года диспансеризацию прошли почти 1 млн человек.

В прошлом году в Люберцах капитально отремонтировали взрослую поликлинику на 750 посещений в смену в Дзержинском. В феврале 2026 года открылась новая поликлиника в Октябрьском. Она рассчитана на 500 посещений в смену. Готовится к открытию учреждение в ЖК «Люберецкий» на 300 посещений. Также в этом году завершат капремонт главного и терапевтического корпусов Люберецкой областной больницы им. Ухтомского, а в следующем – отделения Московского областного центра охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел отремонтированный терапевтический корпус Раменской больницы.