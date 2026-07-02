Специалисты «Мособлпожспаса» вывели из леса пожилого велосипедиста, который увяз в болоте

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса пожилого мужчину, чей велосипед увяз в болоте. Инцидент произошел недалеко от деревни Губино в Орехово-Зуеве.

За помощью специалистов обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее 76-летний сосед уехал на велосипеде за грибами в лес и заблудился.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к поискам. Специалисты прочесывали лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик.

Спустя полтора часа мужчина услышал звуковые сигналы и начал кричать в ответ. Пенсионера нашли на заболоченной местности. Выяснилось, что он увяз в болоте, потерял оба ботинка и велосипед. Мужчине оказали психологическую поддержку и вывели из леса. Помощь медиков ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником.