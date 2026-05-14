Старт назначен на 29 мая: Подмосковье готовится принять детей на летние каникулы

29 мая в регионе официально стартует летняя оздоровительная кампания. Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, в этом году будут работать свыше 1000 площадок для детского отдыха — от компактных пришкольных лагерей дневного пребывания до масштабных загородных комплексов с современной инфраструктурой.

В этом сезоне летний отдых охватит около 500 тыс. детей Подмосковья. При этом особое внимание уделяется социальной поддержке. Так, для детей участников специальной военной операции организуют тематические смены в 3 лагерях — отдохнуть бесплатно смогут 6 тыс. ребят. Семьям с низкими доходами предоставят бесплатные путевки к морю.

Центрами притяжения для детей участников СВО станут проверенные временем и полюбившиеся многим площадки: лагеря «Литвиново» в Наро‐Фоминском городском округе, «Левково» в Пушкинском округе и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске.

