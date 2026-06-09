Строительство трех новых котельных в Луховицах выполнили уже на 95%

В Луховицах почти достроили три новые котельные. Степень готовности объектов составляет уже 95%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Котельные строятся в рамках госпрограммы в поселке совхоза «Орешково», поселке Фруктовая и селе Матыра. Совокупная стоимость строительства составляет 348,2 млн рублей.

На объектах завершается монтаж инженерных систем, настраивается оборудование, ведется благоустройство прилегающих территорий. Завершить строительство планируется в третьем квартале текущего года.

Общая мощность котельных составит 13 МВт. Объекты обеспечат теплом и горячей водой почти 2 тыс. жителей. Они будут работать на природном газе. Также предусмотрена возможность работы на резервном дизельном топливе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе обновят 135 котельных и 361 км теплосетей.