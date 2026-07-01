Студенческие отряды Подмосковья открыли трудовой сезон на объектах гостеприимства. В гостиницах, санаториях, оздоровительных комплексах и ресторанах этим летом будут работать более 1 тыс. ребят, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Перед выходом на объекты бойцы прошли обучение в рамках Школы сервиса и получили свидетельства государственного образца. Ребята освоили основы сервировки, стандарты обслуживания, профессиональной работы с гостями, изучили специфику гостиничного бизнеса и отработали практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальной работе», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В этом сезоне студенты трудятся более чем на 10 объектах. Это, в том числе оздоровительный комплекс «Снегири» Управления делами президента РФ и объекты ПАО «Московское речное пароходство». Студенты работают официантами, горничными, администраторами. Зарплата ребят составляет от ₽40 тыс. до ₽70 тыс. в месяц.

Кроме того, в этом сезоне к работе приступили и подростки в возрасте от 16 лет. Для них предусмотрены адаптированные вакансии помощников официантов, работников торгового зала и сотрудников гостиничного сервиса. Все ребята предварительно прошли соответствующее обучение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.