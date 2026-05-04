Губернатор Подмосковья: в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест

В 2026 году в подмосковных колледжах будет доступно свыше 36 тыс. бюджетных мест. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году в колледжах Подмосковья будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест. Наш регион участвует в федеральном эксперименте: выпускники девятых классов, которые сдадут только два обязательных предмета на ОГЭ (русский и математику), смогут поступить на востребованные специальности», — рассказал глава региона.

Губернатор напомнил, что в регионе действует 118 учреждений среднего профессионального образования, в которых обучаются 138 тыс. студентов. Число школьников, выбирающих колледжи, в области растет. Сейчас это 6 из 10 девятиклассников. За три года число заявлений на поступление выросло на 65%.

«Самые популярные направления: сварщики, станочники, робототехники, электрики. Помогаем ребятам определиться с карьерой — начиная с 6-го класса на базе колледжей, вузов, кванториумов и предприятий проводим профориентационные мероприятия. Ребята ходят на экскурсии и пробуют себя в деле. После окончания колледжей все выпускники получают предложение по трудоустройству», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что областные колледжи являются лидерами в национальном рейтинге трудоустройства. Это Ногинский колледж, Жуковский авиационный техникум, Физтех колледж, Губернский колледж, Московский областной политехнический колледж и училище олимпийского резерва в Щелково.

«Будем и дальше создавать условия, чтобы ребята получали качественное образование и могли найти себя в профессии. В 2026 году по госпрограмме отремонтируем 7 колледжей: колледж „Подмосковье“ в Химках, Авиационный техникум им. В. А. Казакова в Жуковском, Орехово-Зуевский техникум, Красногорский колледж в Красногорске, филиал Красногорского колледжа в Звенигороде, Можайский техникум в Можайске и Мытищинский колледж», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Игорь Щеголев посетили Дмитровский техникум, где действует уникальный медико-спасательный кластер.