Студенческие педагогические отряды Подмосковья приступили к работе в детских лагерях России. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, этим летом на дежурство заступили более 3 тыс. студентов. Ребята будут работать в 8 подмосковных лагерях, а также в федеральных центрах «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена».

«Вожатые занимаются полным циклом сопровождения отрядов: отвечают за адаптацию детей, соблюдение распорядка дня, проведение спортивных и творческих мероприятий», — рассказала министр.

Перед работой студенты прошли обучение в Школе вожатых студенческих отрядов Подмосковья.

Присоединиться к педагогическому отряду могут все желающие студенты Подмосковья. Набор в Школу вожатых стартует перед началом нового трудового сезона. Заполнить анкету на вступление в отряд можно в официальной группе студенческих отрядов региона в соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.