Студенты из Подмосковья вошли в число победителей первенства страны по самбо

Учащиеся факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета вошли в число лидеров по итогам первенства России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Турнир прошел в Суздале. За победу в нем боролись свыше 450 спортсменов со всей страны. Мероприятие стало первым в этом году отбором в состав российской сборной.

Так, Степан Солдатенков получил золотую медаль в весе более 98 кг. Молодой человек является действующим чемпионом страны и бронзовым призером мира. Также Эвелина Петрова завоевала бронзовую медаль в весе до 54 кг.