Свыше 300 пешеходных коммуникаций благоустроили в Подмосковье

В Подмосковье благоустроили 330 пешеходных коммуникаций. О ходе работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В общей сложности на текущий год в области запланировано благоустройство 1037 пешеходных коммуникаций, в том числе на 385 из них планируется заменить плиточное покрытие асфальтом.

«Сейчас совместно с муниципалитетами уже завершены работы на 330 пешеходных коммуникациях. Мероприятия на остальных адресах ведутся строго в соответствии с производственными графиками», — рассказал глава министерства Игорь Даниленко.

На 2027 год в предварительной проработке находится еще 322 коммуникации по замене плиточного покрытия. В 2025-м отремонтировали 557 подобных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов региона охватит около 1,8 тыс. объектов.