Свыше 5,3 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке»
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье завершилась летняя акция «Проверь здоровье в парке». Итоги мероприятия подвели в Министерстве здравоохранения Московской области.
В рамках акции можно было проверить здоровье в медицинских пунктах, открытых на территориях парков. В прошлые выходные врачи проводили осмотры в 35 округах.
В целом с начала лета профилактические медосмотры в парках прошли свыше 5,3 тыс. человек, включая 381 жителя, проверившего здоровье в прошедшие выходные.
