Свыше 5,3 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке»

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

В Подмосковье завершилась летняя акция «Проверь здоровье в парке». Итоги мероприятия подвели в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках акции можно было проверить здоровье в медицинских пунктах, открытых на территориях парков. В прошлые выходные врачи проводили осмотры в 35 округах.

В целом с начала лета профилактические медосмотры в парках прошли свыше 5,3 тыс. человек, включая 381 жителя, проверившего здоровье в прошедшие выходные.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как в области ведется работа по оснащению больниц новой медтехникой.

