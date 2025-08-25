Свыше 5,3 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке»

В Подмосковье завершилась летняя акция «Проверь здоровье в парке». Итоги мероприятия подвели в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках акции можно было проверить здоровье в медицинских пунктах, открытых на территориях парков. В прошлые выходные врачи проводили осмотры в 35 округах.

В целом с начала лета профилактические медосмотры в парках прошли свыше 5,3 тыс. человек, включая 381 жителя, проверившего здоровье в прошедшие выходные.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как в области ведется работа по оснащению больниц новой медтехникой.