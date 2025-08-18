Тренеры по воркауту провели занятие для подростков в Подольске

В Подольске в рамках проекта «Прорыв к здоровью» прошла бесплатная тренировка по воркауту. Мероприятие провели в сквере 200-летия города.

Всего в Подмосковье на лето запланировали около 2 тыс. спортивных мероприятий, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ходе занятия в Подольске тренеры научили подростков работать на брусьях и выполнять стойку на руках.

«Сегодня проверили физические навыки ребят, которые ходят заниматься регулярно. Посмотрели, кто сколько сможет подтянуться. Поработали на брусьях, отжимались, тренировали статические элементы и разбирали технику выполнения стойки на руках», - рассказал руководитель школы по воркауту Кирилл Мезин.

