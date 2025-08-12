Губернатор Подмосковья рассказал о благоустройстве сквера им. Громцева в Дзержинском

«Территория этого сквера отчасти уже обновлена, но самое интересное впереди — здесь будет красивая набережная со всеми удобствами для отдыха и зимой, и летом. В Люберцах мы также продолжаем модернизацию нескольких парков. Один из них — Наташинский — самый популярный в округе, там отдыхает рекордное количество жителей. Ну и другие парки мы стараемся сделать так, чтобы они нравились и деткам, и нашим старшим», — отметил губернатор.

Жители выбрали сквер для благоустройства в ходе онлайн-голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работы проводятся в два этапа. Первый завершился в 2024 году. В его рамках в сквере проложили пешеходные дорожки, обустроили лестничные спуски, создали зоны отдыха, установили сцену, скамейки и урны, высадили растения, оборудовали освещение.

В текущем году на территории уложат около 450 кв. м тротуарной плитки и порядка 2,5 тыс. кв. м рулонного газона. Также установят малые архитектурные формы, детскую площадку, спортивное оборудование. Кроме того, оборудуют видеонаблюдение. На территории будет создана доступная среда — в том числе установят платформы для маломобильных граждан, около 100 поручней и порядка 15 тыс. тактильных индикаторов.

В Дзержинском в этом году также благоустроят площадь Святителя Николая — здесь обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, проведут озеленение, оборудуют освещение и видеонаблюдение. Кроме того, в городе обустроили пять «народных троп», поменяли покрытие в семи дворах, обновят пять детских площадок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил в Дзержинском работу поликлиники для взрослых, которая была отремонтирована.