Тридцать жителей Подмосковья выиграли в акции «Счастливая подписка»
Фото: [Медиасток.рф]
Жители региона выиграли 45 тысяч рублей в рамках акции «Счастливая подписка», передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Так, тридцать человек в области получили по полторы тысячи рублей. Средства поступят на лицевые счета пользователей. Их можно будет направить на оплату ЖКУ.
Акция проходит до конца года. Для участия в ней нужно зайти в личный кабинет МосОблЕИРЦ и оформить подписку на электронный счет и рекламно-информационную рассылку.