Тридцать жителей Подмосковья выиграли в акции «Счастливая подписка»

Так, тридцать человек в области получили по полторы тысячи рублей. Средства поступят на лицевые счета пользователей. Их можно будет направить на оплату ЖКУ.

Акция проходит до конца года. Для участия в ней нужно зайти в личный кабинет МосОблЕИРЦ и оформить подписку на электронный счет и рекламно-информационную рассылку.